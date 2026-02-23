Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPEs) inspeccionaron 475 locales de votación, donde se instalarán 3,691 mesas de sufragio en Huancayo, Chanchamayo, El Tambo, Chupaca, Jauja y Tarma, donde van a sufragar un millón 62 mil 500 electores en las próximas elecciones generales.

En la sede de El Tambo se inspeccionaron 124 locales de votación para instalar 973 mesas de sufragio informó el jefe de la ODPE, Clever Coaquira Ticona.

Este distrito tiene mayor cantidad de electores (140, 470) con 47 locales de votación. Mientras que el distrito de Carhuacallanga presenta solo 572 electores que sufragarán en un solo centro de votación.

Los locales fueron visitados por los coordinadores distritales de las ODPEs. La mayor parte de las edificaciones pertenecen a instituciones educativas públicas y privadas que ceden su uso a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en calidad de préstamo, con el propósito de que los adecue y deje listos para el desarrollo de la jornada electoral.

Entre los sitios más lejanos están Yanabamba, Laria, Santa Rosa de Cedruyo, Chaquicocha, Santa Cruz, Pumabamba, Panti y San Balvín.

Los recintos deben cumplir con puertas de acceso en buen estado y de fácil accesibilidad, los servicios higiénicos operativos, los círculos de seguridad en los patios, debe contar con cerco perimétrico y con servicios de agua y energía eléctrica.

Se pone especial énfasis en el estado de las aulas: paredes, techos, pisos, puertas, ventanas, cantidad de tomacorrientes, interruptores y luminarias.

Se utiliza un formulario para consignar los datos y se adjunta un croquis del local de votación. Con esta información, en adelante, la ONPE publicará la lista de los locales de votación para informar a los electores.

A nivel nacional, 10 mil 401 locales fueron inspeccionados. Allí, el 12 de abril deberán votar más de 26 millones de ciudadanos.