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En la región Junín, se cubrirá una brecha de 16 mil 834 de dosis de vacunas que se aplicarán a niños y adultos del 25 de abril al 3 de mayo, justo ahora que el país se encuentra en alerta por la sarampión y la tos ferina, informó la directora de Inmunizaciones de la Diresa Junín, Lisset Cajahuanca Anco.

Además, aseguró que los establecimientos de salud se encuentran abastecidos con 43 mil 522 dosis de pentavalente, 74 mil 934 dosis de SPR, 24 mil 960 dosis DPT, 58 mil 750 IPV contra la polio y 5,116 DPA contra la tos ferina para gestantes. Mientras que, existen 70 mil dosis contra la influenza para inmunizar a adultos.“Las enfermedades inmuno prevenibles están circulando en el país y también en Junín, hay casos de tos ferina y también estamos en una alerta de sarampión (por casos en Puno), entonces la única de prevenir el brote de las enfermedades es con la vacunación”, explicó la directora de Inmunizaciones.

lugares. En la región Junín son 500 establecimientos de salud donde los padres de familia pueden acudir para la aplicación de las vacunas. Además, 800 brigadas se movilizarán para cumplir las metas previstas. Otra estrategia, será acudir a las instituciones educativas. Inclusive puntos en mercados, ferias o visitas a los asilos y hasta penales.

Durante las jornadas siempre se encuentran personas que no han completado su esquema de vacunación completa, lo cual se detecta al verificar en el sistema de registro con el ingreso de su DNI. Inclusive, mencionó que en los casos de tos ferina detectados en la región Junín, se verificó que los bebés con la enfermedad, son hijos de madres que no estaban vacunadas, que de haber recibido la respectiva dosis, sus bebés hubieran estado protegidos hasta los 6 meses.

Por ejemplo, la vacuna contra la tos ferina para gestantes, solo se puede aplicar desde las 20 hasta las 27 semanas de gestación, cuando sale de ese rango, no se puede aplicar y por lo tanto ya no estaría protegida, comentó.

Asimismo, la vacuna pentavalente se aplica a los dos meses, 4 meses, 6 meses y 18 meses. Si no se aplica en ese rango, todavía se puede aplicar hasta los 7 años, pero si cumple la edad, ya no se puede. Mientras que la vacuna DPT, que se aplica a los 4 años, se puede aplicar hasta los 7 años, pasado ese plazo ya no se podrá proteger.

La Diresa Junín demandó el apoyo de los padres de familia para que permitan que el personal de salud puedan vacunar a sus hijos. Es por ello que se pide contribuir a evitar los brotes de las enfermedades con la aplicación de las dosis completas de vacunas.

Cuando las personas reciben las vacunas, suelen tener efectos secundarios esperados como la fiebre y el dolor que se maneja con antipiréticos.

Durante una semana se harán efectivas las inmunizaciones en 500 establecimientos de salud. También, el personal de salud saldrá casa por casa e incluso se visitarán albergues para vacunar a beneficiarios y visitarán los penales