Los hospitales y centros de salud de Huancayo y Chupaca desplegaron una rápida respuesta tras el fuerte sismo registrado la noche del sábado en la localidad de Pumpunya, distrito de Chongos Bajo, brindando atención a decenas de personas afectadas.

La emergencia movilizó a establecimientos públicos, brigadas de salud e incluso clínicas privadas, que apoyaron en el traslado de pacientes desde las zonas más golpeadas.

Durante las primeras horas posteriores al movimiento telúrico, los equipos médicos permanecieron en alerta para atender la llegada de nuevos pacientes y garantizar la continuidad de los servicios de emergencia. Además, se activaron coordinaciones entre los establecimientos de salud para fortalecer la capacidad de respuesta ante una posible mayor demanda de atención.

Las víctimas llegaron al hospital

El Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión informó que, entre las 22:12 horas del 18 de julio y las 08:06 horas del 19 de julio, su Servicio de Emergencia atendió a 28 pacientes cuyas lesiones estuvieron relacionadas directamente con el movimiento sísmico, desde lesiones leves hasta fracturas expuestas ocasionadas por el aplastamiento de paredes y estructuras.

De ese grupo, 18 personas fueron dadas de alta tras recibir atención médica; un paciente quedó hospitalizado, otro permanece en observación, uno continúa en reposo en el Servicio de Emergencia y seis siguen bajo evaluación y tratamiento.

Asimismo, el hospital confirmó el fallecimiento de una persona que ingresó con lesiones ocasionadas por el colapso de una estructura.

A estas atenciones se suma un niño de cinco años, procedente del centro poblado de Pumpunya, quien permanece internado en el Hospital El Carmen. Con este caso, los principales hospitales de Huancayo reportaron haber atendido a 29 pacientes durante las primeras horas de la emergencia.

Atención en Chupaca

En la provincia de Chupaca, el Centro de Salud Pedro Sánchez Meza también recibió a decenas de personas afectadas por el sismo. Debido a la magnitud de la emergencia, el establecimiento no pudo precisar el número total de atenciones realizadas durante las primeras horas posteriores al movimiento telúrico.

No obstante, se informó que tres pacientes con lesiones de extrema gravedad fueron derivados al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención especializada.

Fue precisamente que uno de ellos falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

El personal de salud destacó la rápida respuesta y compromiso de los trabajadores del Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión y del Centro de Salud Pedro Sánchez Meza de Chupaca, quienes acudieron a apoyar la emergencia pese a no encontrarse de turno, demostrando entrega y profesionalismo.

Asimismo, otros establecimientos de salud pusieron a disposición sus unidades móviles y capacidad operativa para reforzar el traslado y atención de pacientes tras el sismo.