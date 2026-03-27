La mañana de ayer se inició con los operativos de control por parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para la región Junín fueron focalizados un promedio de 50 instituciones educativas; sin embargo, otras 80 todavía presentan dificultades, por diferentes factores, en el inicio de este programa.

“A nivel nacional se inició el operativo de manera simultánea en 500 escuelas que albergan a casi medio millón de niños en el país. A nivel de la región Junín, además de la supervisión, son alrededor de 50 instituciones educativas para el control PAE”, informó la jefe de la Unidad y Control y Vigilancia de la Prestación del Servicio Alimentario (t), Silvia Salas Alvarado.

El operativo en Huancayo, se concentró en la I.E. inicial N° 430 Rosa de Los Ángeles, del sector de Azapampa, en Chilca. Se evidenció que el plantel cumple con las condiciones para garantizar la salud de los niños, además de implementar un huerto donde se cultivan tubérculos y hortalizas.

“Tenemos 232 niños que reciben el alimento cerca de las 9:30 de la mañana. Ellos llegan de sus casas realizan una hora de sus actividades y luego pasan al comedor para su desayuno. Este programa es una fortaleza porque ayuda a los niños a combatir la anemia”, refirió la directora de la IE 430, María Montalvo López.

Evalúan

La funcionario del PAE detalló que en la región son 3808 centros educativos que albergan a cerca de 186 mil 496 usuarios, los beneficiarios del PAE; sin embargo, en 80 de estos planteles se presentaron diversos problemas que no permitió el inicio del servicio a favor de los escolares.

“Se van a evaluar independientemente cada caso. En una institución educativa donde no hay condiciones de salubridad, no se puede preparar los alimentos para no poner en riesgo la salud de los niños. Hay otras que ya están haciendo una programación de inicio progresivo y les estamos haciendo una asistencia. Si tenemos 80 identificadas una por una vamos a tener que hacer un trabajo articulado para una solución”, acotó Salas.

Apafas

Paralelo a la inspección en los centros educativos, la Federación Regional de Apafas, tenía programado una movilización hacia la Contraloría General de la República, la Dirección Regional de Educación Junín y otros, exigiendo que se de solución al problema de falta de entrega de alimentos en 32 centros educativos de Huancayo.

No obstante, la intensa lluvia que terminó cayendo en la Incontrastable generó que se cancele la marcha.

“Hay 32 instituciones educativas en Huancayo, que a través del Foncodes están refaccionando las cocinas, allí todavía van a entregar los alimentos con retraso. También estamos solicitando que se evalúe cada caso para distribuir los alimentos en comedores escolares o por canastas”, dijo el dirigente, Ángel Huarcaya.

Se reúnen DREJ y PAE para garantizar desayunos

Durante el encuentro, se abordaron temas clave relacionados con la distribución eficiente de los alimentos en las instituciones de Educación Básica Regular (EBR) y en los servicios de las EduCunas cuyas instituciones beneficiarias se encuentran ubicadas en las provincias de Satipo, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, La Oroya y Junín.