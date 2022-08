La pandemia del COVID-19 no ha terminado. “A fines de setiembre cerca de 100 mil dosis contra el COVID-19 van a caducar; sin embargo, tenemos alrededor de 366 mil personas a quienes les corresponde sus dosis respectivas, pero no van a los puntos de vacunación de la región Junín. Si esas personas fueran responsables, faltarían vacunas y deberíamos de estar pidiendo más lotes al Ministerio de Salud (Minsa), no es el caso”, manifestó el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, Luis Zuñiga Villacresis.

Agregó que, una dosis contra el coronavirus cuesta entre 17 a 19 dólares y que ese beneficio no se debería de perder. A la fecha 1′210,252 de ciudadanos que equivale al 90.31 % recibió la primera dosis, mientras que 1′142,431 (85.25 %) accedió a la segunda dosis, 809,886 (69.36 %) cumplió con la tercera dosis y 114,438 (20.08%) acudió por la cuarta dosis. "En las provincias de la sierra ya se están superando el 70 % de pobladores con la tercera dosis, a diferencia de las provincias de selva donde sigue habiendo un descuido por parte de la población, tenemos que seguir insistiendo en que se informen ya que la vacuna reduce las consecuencias de la enfermedad en un eventual contagio", aseveró. Finalmente dijo que, solo en lo que va de agosto ya registraron 36 muertos por el coronavirus, el 70 % no tenía vacunas y el resto no tenía completo el cuadro de dosis.