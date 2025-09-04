El director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco López manifestó que la vacunación con las 3 dosis de la vacuna pentavalente, que incluye la protección contra la tos ferina solo llega al 60% y con el segundo refuerzo, apenas se tiene un 40%, en lo que va del año 2025. Al confirmarse el primer caso de tos ferina en una bebé de dos meses, han iniciado con el barrido para proteger a los menores contra esta enfermedad.

En el distrito de Sapallanga, ayer las brigadas de vacunación hicieron un recorrido casa por casa a fin de frenar el brote de tos ferina, tras confirmarse el primer caso en la región Junín.

cifras. Según el reporte del área de Inmunizaciones, la meta es alcanzar 19,338 dosis en los menores de 5 años, pero se llegó a los 11 mil 87 vacunados, con la primera dosis de la pentavalente, con una brecha de 8,251. Mientras que la segunda dosis de pentavalente, llega a los 10 mil 928 vacunados, con una brecha de 8,410. En la tercera dosis se tiene un avance de 10 mil 713 vacunados con una brecha de 8,625. Estas cifras no incluyen a los establecimientos de EsSalud, manifestó la directora de Inmunizaciones, Jenny Camarena.

Explicó que la tres dosis de la vacuna pentavalente se aplica 3 dosis, antes que el infante cumpla el primer año de edad. Al año y medio, se aplica el primer refuerzo de DPT y a los 4 años el segundo refuerzo, con estas 5 dosis se garantiza la protección contra la tos ferina y otras enfermedades. En el refuerzo a los 4 años, se tiene una cobertura del 40%. Es aquí dónde se tiene la brecha más grande: de 24 mil 515 niños, se vacunó solo a 9,832.

En este caso, explicó que el componente pertusis, genera malestar al menor de edad, algunos presentan fiebre, dolor en la zona de aplicación y malestar, que son reacciones esperadas, que se alivia con antipiréticos, pero que los padres le temen a las reacciones y rechazan la vacuna. Las gestantes también se deben vacunar con la vacuna TDAP que se administra a las 20 semanas de embarazo. Esta dosis las protege a ellas y a sus bebés por nacer.

Jenny Camarena, señaló que todavía se tienen los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre para llegar a la meta. Es por ello que invocan a los padres de familia a permitir la vacunación de sus hijos y controlar enfermedades que ahora por el descuido en la vacunación vuelven a reportarse.

EN UCI. La directora adjunta del hospital El Carmen, Angela Alvarado informó que el bebé de 2 meses con tos ferina, con iniciales R.C.C., permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del nosocomio. El lactante proveniente del distrito de Sapallanga, ingresó el pasado 19 de agosto al servicio de emergencia por complicaciones respiratorias similares a bronquiolitis, además se le detectó una cardiopatía congénita. “El bebé tenía una tos persistente, que le generaba dificultad para respirar y lo tenían que poner en ventilación mecánica, incluso se descompensó por el mal cardiaco que lo aqueja. Es por ello que se le realizó el hisopado, cuyo resultado dio positivo a la tos ferina y por lo tanto permanece en la UCI”, detalló.

Posteriormente, fue trasladado a la UCI Pediátrica, donde el miércoles 27 de agosto se le detectó tos ferina, confirmada tras los exámenes correspondientes.El hospital El Carmen, se encuentra en una alerta epidemiológica, si los padres ven que sus hijos tienen una tos persistente, que genera dificultad para respirar, fiebre deben acudir de inmediato al centro de salud para recibir tratamiento. La tos ferina es una enfermedad que puede durar hasta unos 100 días.

reunión. El alcalde de Sapallanga, Miguel Paitán Soto, se reunió ayer con el comité distrital de salud. Y para contribuir con el cierre de brechas autorizó que camionetas de la Municipalidad de Sapallanga estén a disposición para que el personal de salud pueda llegar a diversos puntos e inocular a la población infantil.

Mientras que, los programa sociales como el Vaso de Leche y Cunamás reportarán el estado de la vacunación. En la plaza principal de Sapallanga, habrá un lugar para dar charlas informativas e incluso se entregarán mascarillas a las personas vulnerables. Se coordinará con la Red Valle del Mantaro, par una nueva reunión, ante la alerta epidemiológica.

“Este caso de tos ferina, podría afectar la llegada de visitantes a la festividad de la Virgen de Cocharcas recuerden que pasamos una pandemia, pero estamos alertan para saber incluso si hay nuevos casos”, concluyó el alcalde Miguel Paitán.