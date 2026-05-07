El avance del virus Coxsackie (virus de manos, pies y boca) en la región mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y educativas, tras reportarse casos en instituciones educativas, principalmente de niños de inicial. La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín confirmó que el contagio se presenta en entornos escolares.

“Actualmente tenemos 41 instituciones educativas con 164 niños afectados”, informó el director ejecutivo de Epidemiología de la Diresa, Orlando Manrique, quien también detalló que en su mayoría son casos de menores de dos años y del nivel inicial y primario. La mayor concentración se ubica en la provincia de Jauja, con 78 casos en 19 instituciones educativas.

En esta provincia, los distritos más involucrados incluyen Jauja, Acolla, Apata, Yauli y Yauyos, mientras que en otras zonas también se reportaron casos, como en Chupaca y Concepción con una institución afectada cada una. En la selva central, se registraron contagios en Satipo, Mazamari y Pangoa, donde suman siete instituciones comprometidas.

En el caso de Huancayo, los reportes alcanzan a distritos como Huancayo, El Tambo y Chilca, además de Huayucachi, Pucará, Sicaya y San Agustín de Cajas, donde brigadas de salud acudieron tras la detección de casos, según informó el especialista.

“Nosotros no esperamos que se confirme un brote; ante un rumor acudimos inmediatamente para contener el daño”, explicó Manrique.

El funcionario precisó que, aunque los casos se concentran en niños, la enfermedad puede afectar a cualquier persona.

“Todos estamos involucrados en una probable afectación, pero los grupos más sensibles son los menores de edad”, indicó, resaltando que el control se enfoca en este grupo vulnerable.

En cuanto a las acciones, la Diresa informó que aplica un control de brotes basado en vigilancia de rumores, intervención inmediata y articulación con el sector educativo. “Ante un caso confirmado, el menor es aislado en su domicilio. Se le envía a cuarentena de siete a diez días”, señaló Manrique, indicando que el tratamiento es sintomático y depende de la evolución del paciente.

Si los casos aumentan dentro de un aula, se procede al aislamiento del salón completo y al seguimiento de contactos cercanos, incluyendo familiares. En escenarios de mayor propagación, se evalúan medidas más estrictas.

“Si pasara de un salón a otro, ya sería pertinente sugerir la suspensión de clases”, explicó, aunque aclaró que hasta el momento no se ha llegado a ese nivel.

“A esta semana epidemiológica no tenemos casos que obliguen a cerrar colegios”, afirmó el especialista, descartando por ahora la suspensión general de actividades académicas, pero enfatizando que el monitoreo es permanente para evitar escenarios de mayor riesgo.

Desde la UGEL Huancayo se informó que, en función de los reportes que se registren en los próximos días, se evaluarán acciones en coordinación con la Diresa y la Red de Salud Valle del Mantaro, fortaleciendo la respuesta multisectorial ante la enfermedad.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, y Marcos Tupayachi, Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, brindando declaraciones frente a casos de virus de manos, pies y boca el 05 de mayo. (Foto: César Campos / GEC.)

A nivel nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Minedu) han articulado medidas preventivas ante esta enfermedad altamente contagiosa, presente en decenas de colegios del país. Entre las principales recomendaciones figuran el lavado constante de manos, la desinfección de ambientes y la detección temprana de síntomas.Finalmente, las autoridades exhortaron a los padres de familia a no automedicar a sus hijos y acudir a un establecimiento de salud ante cualquier signo sospechoso.

“Lo más adecuado es acudir directamente al establecimiento de salud para un diagnóstico oportuno”, remarcó Manrique.