Huancayo: Santiagueros piden que los dejen trabajar

La muerte los sorprendió en el camino. Cuatro varones fallecieron en dos accidentes registrados en las últimas horas. Entre las víctimas están dos amigos que fueron al reencuentro de su colegio, perecieron cuando regresaban de la celebración.

La camioneta de placa AMM-418 donde viajaban se despistó y cayó a un abismo de 100 metros en el distrito de San Marcos de Rocchac – Tayacaja, Huancavelica. Los policías confirmaron la muerte de Robert Abel Ordóñez Gabriel (26), quien conducía la unidad, e Irvin Caja Bonifacio (19).

Según las investigaciones, la mañana del viernes, el vehículo se despistó en la trocha carrozable y cayó al precipicio, los dos ocupantes fueron expulsados de la unidad.

Los dolientes contaron que los amigos retornaban del anexo de Jilapata, donde participaron en la víspera de santiago y del reencuentro de exalumnos del colegio ‘7 de Junio’ de Rocchac. El cadáver del chofer Robert Ordóñez fue trasladado a la morgue de Hualhuas en Huancayo

TRISTE

Otro accidente se registró en el km 107+500 de la Carretera Central, en el puente Bellavista en Chicla.

El conductor del tractocamión ACA-879, Jhon Soria Salinas (52), hizo una maniobra en una curva y el contenedor cargado de naranjas se desprendió del remolque, cayendo sobre la camioneta de placa CWG-699. Tras el impacto fallecieron el conductor Víctor Lazo Silva (50) y copiloto Marco Ramos Milla (60). Los sobrevivientes, Delia Collantes Ochoa y Ledvir Ramos Collantes (31), fueron evacuados al hospital.