MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-clausuran-night-club-clandestino-y-sancionan-locales-por-graves-faltas-de-salubridad-y-seguridad-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-mas-de-15-toneladas-de-basura-fueron-retiradas-del-rio-cunas-durante-jornada-de-limpieza-en-pilcomayo-noticia/

Durante 7 días se suspendieron las clases en la institución educativa “Mi Pequeño Mundo” de El Tambo, luego que la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, confirmó tres casos positivos del virus de pies, manos y boca, en alumnos de 3 a 5 años en distintos salones, informó la responsable del equipo técnico de Epidemiología de la Diresa Junín, Norma Córdova, que sostuvo que ya son 79 casos del virus coxsackie durante el año 2025.

MEDIDAS. Asimismo, se dispuso que se realice la desinfección de las áreas comunes en el mencionado plantel, los ambientes de las aulas, superficies de carpetas, sillas e incluso los juguetes y otros materiales educativos, que utilizaron durante sus horas de clases.

Explicó que es necesario que en las viviendas de los niños, se asuman medidas de bioseguridad como el lavado de manos durante 20 segundos, con agua y jabón, para evitar el contagio. Los utensilios que usan los niños deben ser exclusivos de las personas.

Desde julio, los 79 casos se reportaron en Tarma, Chupaca, Chanchamayo y Huancayo. El virus afecta sobretodo a niños de primaria e inicial.

Los síntomas del virus de manos, pies y boca incluyen fiebre, dolor de garganta y la aparición de llagas o ampollas en la boca, así como un sarpullido en las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Si los niños presentan los síntomas deben ser llevados a un centro de salud.

confirmado Virus en menores de 5 años.

7

Limpieza

Es urgente que en las instituciones educativas se garantice agua y jabón para el lavado de manos.

días puede durar los síntomas del virus de pies, manos y boca.