Juntos por el Perú, pese a haber logrado pasar a segunda vuelta en las Elecciones Generales y haber obtenido el primer lugar en la región Junín en dicha instancia frente a Keiko Fujimori, con una diferencia nacional ajustada de poco más de 49 mil votos según la ONPE con el 99.989% de actas procesadas, enfrenta ahora un débil despliegue político de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM).

Inaudito

El contraste entre su desempeño electoral en segunda vuelta y su actual presencia subnacional resulta evidente. En Junín, donde llegó a ubicarse como la primera fuerza política en la segunda vuelta presidencial, el partido no ha logrado consolidar una estructura territorial equivalente para competir en el nivel regional y municipal.

De cara a las ERM, Juntos por el Perú no ha presentado lista para la Gobernación Regional de Junín ni para provincias estratégicas como Chanchamayo, Chupaca, Huancayo y Satipo, lo que evidencia una ausencia significativa en espacios clave del mapa político regional.

Si bien registra candidaturas en provincias como Concepción, Jauja, Tarma y Yauli, esta participación resulta parcial y limitada frente a la magnitud del proceso electoral y a la expectativa generada tras su desempeño en los comicios generales.

A nivel distrital, la situación es aún más crítica: sólo logró inscribir 18 listas de las 37 previstas, alcanzando aproximadamente un 48.65% de cobertura, es decir, menos de la mitad del territorio electoral regional.

Este escenario expone una marcada debilidad organizativa del partido, evidenciando una brecha entre su rendimiento electoral nacional y su limitada capacidad de despliegue en las EMR.

Analistas señalan que esta situación refleja problemas de institucionalización política, falta de cuadros suficientes y una débil articulación regional que impide traducir el respaldo electoral en presencia efectiva en gobiernos subnacionales.

El resultado es un contraste político llamativo: mientras en la segunda vuelta logró imponerse en Junín como primera fuerza electoral, en el nivel regional y municipal su presencia se reduce de forma significativa.