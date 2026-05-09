Al 99.702 % de actas contabilizadas y con 108 266 votos, es innegable la victoria de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la región Junín; esto a pesar de su paso accidentado por la selva central y de no haber visitado Huancayo durante la campaña electoral. Ante estos resultados y la urgencia de asegurar el balotaje, líderes regionales de Fuerza Popular confirmaron que la candidata llegará al Valle del Mantaro antes de la segunda vuelta.

ANUNCIO. “Nosotros estamos confiados en que sí nuestra lideresa va a visitar en algún momento Huancayo, porque visitó ya en la primera vuelta a la selva. Dentro de su agenda, ya en primera vuelta nos dijeron que, pasando a la segunda vuelta, Keiko iría a la parte sierra de Junín”, detalló la virtual diputada, Ana Patiño, quien precisó que en primera vuelta se priorizó el recorrido por la selva central debido a la amplitud del territorio.

En Sangani, precisamente, se registraron incidentes que obligaron a suspender la visita de Fujimori, situación que fue minimizada por Patiño.

“Siete personas no representan a un distrito. Coordinamos con los dirigentes de Sangani para anunciar el apoyo a su distritalización, por lo que era imposible que ellos generaran desorden. Fue gente pagada que no respeta la democracia”, dijo.

Mitin de Keiko Fujimori en Chilca (Huancayo-2021) (Leandro Britto/GEC).

Por su parte, el coordinador regional de Fuerza Popular en Junín, Óscar Ruiz, ratificó que la llegada de Fujimori a la Incontrastable está en manos del responsable político, Jaime Abensur, pero que las bases están listas. Ruiz descartó que actos como el de Pichanaqui desanimen a la candidata.

“Siempre habrá personas que piensan distinto, pero eso no ha reflejado nada en los resultados. En vez de actos vandálicos, deberían hacer llegar sus propuestas”, sostuvo.

ESTRATEGÍA. Para el 7 de junio, el fujimorismo busca evitar los errores del 2021 frente a Roberto Sánchez. El dirigente Ruiz admitió descuidos previos y volvió a insinuar irregularidades en dichas elecciones.

“Sabemos que hubo una jugada del otro grupo en las mesas que no reflejó el apoyo a Fuerza Popular. Para esta oportunidad, estaremos atentos cubriendo al 100 % las mesas con personeros en toda la región Junín”, finalizó Ruiz Conde.