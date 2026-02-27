Accidentada fue la visita de Keiko Fujimori a la selva central. La candidata a la presidencia de la República y lideresa de Fuerza Popular cumplió una agenda en Satipo y Chanchamayo que quedará marcada por manifestaciones en su contra en la región Junín.

El martes, Fujimori tenía previsto visitar San Martín de Pangoa, en Satipo, y Sangani, en Chanchamayo. En los dos puntos, sin embargo —y a pesar de que la selva central es considerada “bastión fujimorista”—, opositores se manifestaron en su contra lanzando piedras a la caravana, globos de agua y arrebatando propaganda naranja.

“La campaña se está volviendo caliente y los contrincantes empiezan a atacar. Nosotros no vamos a hacer eso”, señaló al respecto de las protestas la lideresa de Fuerza Popular.

Lo cierto es que la situación fue tan tensa que la candidata tuvo que cancelar su mitin en Sangani.

El evento no contaba con garantías de la subprefectura y quedó demostrado: tras el anuncio, los manifestantes quemaron banderolas y gigantografías de la agrupación.

“Son las únicas armas que tienen los comunistas y resentidos sociales. Toda persona es libre de opinar, pero no vamos a permitir ser agredidos”, señaló el candidato a diputado por Junín, Eduardo Vilcahuamán.

Perfil bajo

Ayer, Fujimori tenía previsto visitar La Merced; sin embargo, solo cumplió actividades, prácticamente a puertas cerradas y con sus simpatizantes, en la comunidad de Pampa Michi.