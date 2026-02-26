La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó una visita a la Selva Central junto a sus candidatos por la región Junín, en medio de manifestaciones a favor y en contra de su candidatura.

Durante su recorrido por Pangoa y Oxapampa, la candidata participó en actividades proselitistas en locales cerrados, mientras en los exteriores se registraban protestas de ciudadanos que expresaban su rechazo. Testigos señalaron que se produjeron enfrentamientos verbales y algunos incidentes, como lanzamiento de objetos y agua entre simpatizantes y opositores.

Horas después, la comitiva llegó al sector de Sangani - Pichanaqui. Sin embargo, el mitin previsto fue suspendido debido a nuevas manifestaciones y disturbios reportados en la zona. Solo los candidatos locales se dirigieron brevemente al público para informar sobre la cancelación de la actividad.

En las calles, decenas de ciudadanos realizaron protestas improvisadas en rechazo al partido político, incluso quemando banderas partidarias. Algunos manifestantes recordaron hechos de violencia ocurridos durante protestas sociales en años anteriores, donde tres víctimas mortales de las manifestaciones, fueron de Pichanaqui.

La jornada evidenció un clima de tensión y división entre sectores de la población frente a la presencia de la candidata en la selva central.