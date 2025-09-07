MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/miles-peregrinan-con-virgen-de-cocharcas-para-recibir-su-bendicion-noticia/

“La festividad religiosa más grande del valle del Mantaro y la devoción por la Virgen de Cocharcas, mueven también la economía”, afirmó el alcalde de Sapallanga, Miguel Paitán Soto.

Tal es así que unos 400 comerciantes, serán reordenados en diversos puntos para que puedan ofertas platos típicos, artesanías y otros enseres a los miles de visitantes que desde ayer, llegaron hasta el santuario en peregrinación por la devoción a Mamacha Cocharcas.

llenos. “Tenemos 30 hospedajes que ya están reservados pero estamos cerca a Chilca y Huancayo, donde también se alojarán los visitantes, ya que son varios días de la fiesta en Sapallanga”, dijo el alcalde Miguel Paitán.

bendición. En el trayecto la devota Julia Capcha esperó a la milagrosa Virgen con su camioneta nueva. El arzobispo de Huancayo, monseñor Juan Alberto Huamán Camayo, le dio la bendición.

“Tenemos una adquisición y siempre nos encomendamos a la virgen de Cocharcas, le tenemos mucha fe por eso la acompañamos”, dijo Lilia Capcha Flores, la propietaria del vehículo.

A su paso, por el cuartel 9 de Diciembre, monseñor Juan Huamán, pidió la bendición por la salud del bebé de 2 meses con tos ferina.