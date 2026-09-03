Faltan solo 15 días para que culmine el estado de emergencia declarado tras el sismo del pasado 18 de julio, y la atención a las familias damnificadas en Junín continúa marcada por la demora. De los 500 módulos temporales de vivienda que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que serían instalados, apenas 48 han sido colocados en un mes y medio.

José Augusto Vásquez Loaiza, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín (GRJ), señaló que, mientras la instancia regional ha coordinado con los alcaldes distritales la habilitación de más de 650 espacios en 20 distritos declarados en emergencia, el traslado e instalación de los módulos sigue sin concretarse al ritmo esperado.

La demora, por tanto, estaría relacionada con procedimientos administrativos, pese a que el Ministerio de Vivienda recibió una transferencia cercana a los S/ 88 millones mediante un decreto de urgencia para acelerar la atención. Mientras los trámites avanzan lentamente, cientos de familias damnificadas continúan viviendo en carpas.

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“Debemos ya de reemplazar estas carpas por los módulos temporales y de esta manera darle una mejor condición de vida a los afectados. En los meses de noviembre y diciembre van a presentarse lluvias intensas y, definitivamente, una carpa no va a brindar las condiciones necesarias para que la gente pueda continuar viviendo en este espacio”, señaló el funcionario. Ante este panorama, indicó que el GRJ ya solicitó formalmente ampliar por 60 días la declaratoria de emergencia.

Insuficiente

La respuesta estatal también enfrenta una brecha frente a la magnitud de los daños. Los registros del Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) contabilizan alrededor de 3,500 viviendas afectadas en la región, por lo que los 500 módulos anunciados resultan insuficientes. A ello se suma la incertidumbre entre los damnificados, debido a que el MVCS realiza una validación técnica vivienda por vivienda para determinar quiénes accederán a un módulo temporal y quiénes recibirán el bono de arrendamiento de emergencia de S/ 500.

“Se debe transparentar la información para no generar falsas expectativas, porque algunos esperan acceder a un módulo y quizá el Ministerio no está validando a esa familia”, advirtió. De manera extraoficial, el GRJ conoció del arribo de 68 módulos adicionales, que se sumarían a los 48 ya instalados.

Pendientes

En el sector Educación, de las 83 aulas temporales solicitadas al Ministerio de Educación, 63 ya llegaron. Sin embargo, el GRJ considera que estas estructuras solo representan una solución provisional y reclama la elaboración de expedientes técnicos para reconstruir de manera definitiva los locales afectados.

A ello se suma el fondo de S/ 21 millones acordado con Caja Huancayo para atender a familias afectadas en Chupaca y Huancayo. Vásquez Loaiza advirtió que su ejecución mediante Obras por Impuestos podría demorar y pidió agilizar las coordinaciones municipales. A 15 días del vencimiento de la emergencia, Junín corre contra el tiempo.