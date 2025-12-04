La buscaban intensamente desde el último domingo luego de haber asistido a un campeonato de fútbol femenino en el estadio del distrito de Orcotuna. Sus compañeras contaron que ese día que Mayumi Mejía Enrique (17) no vistió la camiseta titular debido a un evidente mal estado emocional. Nadie imaginaría que ese día la verían con vida por última vez.

Al promediar las 10.30 de la mañana de este miércoles, padres de familia de la IE Enrique Gomez Espinoza del distrito de Yauyos, quedaron horrorizados al descubrir que la joven estudiante de la promoción se encontraba sin vida, en medio de un terreno agrícola ubicado a 500 metros del estadio del instituto Mario Gutiérrez López.

Policías de la Comisaría de Orcotuna, conjuntamente con los peritos de criminalística de Huancayo, dirigidos por la fiscal penal de la provincial de Concepción, July Mejía, realizaron las diligencias de levantamiento del cuerpo, no hallando signos de violencia que señalen un posible crimen.

En el lugar, el padre Roberto Mejía protagonizó dramáticas escenas de dolor, quien pidió a las autoridades una exhaustiva investigación, ya que por versión de algunas amistades la víctima habría sostenido una discusión con su pareja horas antes del fatal desenlace.

Era una destacada deportista

Mayumi era conocida en los escenarios deportivos como la “Zurda de Oro” por sus potentes tiros al arco convirtiendo la mayoría de veces en goles.

Formó parte del Club Deportivo Sudamericano permitiéndole mejorar sus habilidades y aspirar a convertirse en el futuro en seleccionada nacional. Ella estaba emocionada por culminar el nivel secundario y celebrar en los próximos días su fiesta de promoción.

El alcalde del distrito de Yauyos, Edgar Guillén Huamán, llegó hasta el lugar para acompañar en el duelo a los familiares y hacer entrega de un ataúd adquirido por sus propios peculios. El burgomaestre señaló que la Municipalidad aprobó la donación de un terreno en el cementerio del distrito para darle una cristiana sepultura.