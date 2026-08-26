Peligro mortal en La Oroya por el retiro de barandas en un puente peatonal y ferroviario sobre el río Yauli. Los vecinos que transitan por este sector denunciaron que la infraestructura representa un riesgo extremo desde hace más de una semana.

El viaducto fue instalado hace apenas unos meses en el sector de la estación. Esta estructura une al distrito capital con La Florida, Canta Gallo y el patio de ferrocarril de la empresa Metalurgia Business.

Según los residentes, personal de la empresa Ferrovías Central Andina retiró las barandas de metal y las mallas de seguridad hace 15 días. Dichos elementos estaban fijados a los durmientes con pernos.

Los operarios sacaron estas defensas desde la base con el fin de realizar aparentes trabajos de mantenimiento. Sin embargo, las labores quedaron paralizadas, dejando la zona desprotegida.

Las barandas y las mallas metálicas se encuentran actualmente tiradas a un lado de los durmientes y de la vía férrea. El abandono de los materiales obstaculiza también el paso peatonal.

La falta de protección en los durmientes ha dejado huecos abiertos que no llegan al puente. Cualquier vecino o menor de edad corre el riesgo de caer al río Yauli desde una altura de casi 50 metros.

Los pobladores usan este camino a diario para ir a trabajar, al mercado o llevar a sus hijos al colegio. Por ello, exigen a la empresa y a las autoridades la reposición inmediata de las barandas para evitar una muerte segura.