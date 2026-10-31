Una camioneta terminó fuera de la pista luego de sufrir un despiste y chocar contra la ladera de un cerro en la Carretera Central, tramo La Oroya–Jauja, durante la madrugada de este sábado 31 de octubre.

El accidente se registró aproximadamente a la 1:30 a. m., en el kilómetro 74+600, a la altura del sector de Miraflores, distrito de Paccha, provincia de Yauli.

La unidad involucrada fue una camioneta Toyota Hilux de color blanco, con placa de rodaje CPW-722, conducida por Raúl Villalobos Galván (53), quien perdió el control del vehículo por circunstancias que todavía son materia de investigación.

Como consecuencia del despiste, la camioneta quedó recostada entre la cuneta y la falda del cerro, en el carril derecho de la carretera con dirección a Jauja.

Tras ser alertados por otros usuarios de la vía, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para verificar lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes confirmaron que el accidente únicamente ocasionó daños materiales en la camioneta. El conductor no presentó lesiones y manifestó que no necesitaba atención médica.

La Policía inició las investigaciones para determinar las causas del despiste, mientras que los daños del vehículo serán evaluados mediante el peritaje técnico correspondiente.