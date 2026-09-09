Triste final. Una camioneta de placa W4Y-243 de propiedad de Ever Clemente Meza, se despistó y cayó a la laguna Huascacocha en el distrito de Morococha, ubicada en el kilómetro 145.50 de la Carretera Central La Oroya en el sector de Pucará.

La unidad de color plata metálico desapareció por completo en la laguna. Policías de carreteras de La Oroya y personal Serenazgo encontraron flotando el cuerpo de un varón en las frías aguas.

La víctima fue identificada como Julio Ater Clemente Meza (45), quien conducía la unidad marca Toyota modelo Avanza. El cuerpo del conductor fue llevado hasta la orilla de la laguna, la fiscal Geronima Suárez de la fiscalía de La Oroya ordeno el levantamiento del cadáver y las diligencias de ley.

El sueño le habría ganado

De acuerdo a las primeras investigaciones, el padre de familia, habría intentado salir de la camioneta luego de que esta cayera al agua, pero terminó ahogándose. Julio Clemente Meza, venía de la ciudad de Lima a Huancayo.

Se presume que el conductor, natural de Comas en Concepción, pudo haberse quedado dormido mientras conducía y no pudo evitar despistarse. Julio Clemente, antes trabajaba como taxista, luego se dedicó al comercio y viajaba desde Lima hacia la Selva Central, trasladando plantas.

El accidente ocurrió al promediar las 8:10 de la mañana de ayer martes. Policías de Rescate del Escuadrón de Emergencia de Huancayo llegaron a la zona para continuar con las labores de búsqueda en la laguna para buscar otras posibles víctimas que pudieron abordar dicha unidad.