Con el objetivo de reducir los riesgos de desbordes e inundaciones, la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya inauguró la obra de reparación de la defensa ribereña en la quebrada Cuchimachay, destinada a proteger a los vecinos de la calle Iquitos, en La Oroya antigua, así como a las infraestructuras cercanas.

El proyecto contempló la descolmatación y limpieza del cauce en un tramo de 520 metros, encimado con material propio, compactado de taludes y restauración de la plataforma.

El alcalde provincial, Edson Crisóstomo Ortega, entregó la obra que incluye la construcción de un muro de contención con solado, encofrado de zapata, sistema de drenaje y juntas de dilatación, resaltando su importancia para la seguridad de la población y la prevención de riesgos ante la próxima temporada de lluvias.

Los vecinos beneficiados expresaron su satisfacción y agradecimiento, destacando que este proyecto era esperado desde hace varios años y que ahora les brinda mayor tranquilidad para sus familias.