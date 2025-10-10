Exactamente hace un mes, el 08 de setiembre, ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Oroya, el trabajador Víctor Arauco Meza, que laboraba como vigilante además de ser acreedor de la empresa Metalurgia Bussines, denunció a Luis Pablo Castillo Carlos y a todo el directorio de la empresa que administra la fundición, por los presuntos delitos de banda criminal, administración fraudulenta, apropiación licita común y hurto agravado.

Arauco denuncia que en diciembre del 2024 se sacaron metales como cobre refinado y plata haciéndolo pasar como chatarra sin el control adecuado de una serie vigilantes.

Trabajadores e ingenieros de la empresa bajo la supuesta autorización de Castillo Carlos, hecho que perjudica los 1249 acreedores que no ven el dinero de la venta; ademas hace unas semanas han salido audios donde Pamela Villa coordina con supervisores, algunos malos vigilantes y del centro de control el retiro del costoso mineral sin control.

El fiscal Sander Flores Saucedo de La Oroya ante lo complejo de la denuncia a fines de octubre con expediente 597-2025 ha derivado la denuncia para que peritos de delitos de alta complejidad de la Policía Nacional de Huancayo puedan realizar las investigaciones y citaciones respectivas al denunciante e implicados.

Mientras tanto, el directorio de la empresa informó que aclararan en su momento la venta del mineral que se dio por la falta de ingresos para pagar sueldos y otros de la empresa.

Ante estos problemas y denuncias, un grupo de trabajadores realizaron una marcha y plantón frente a las oficinas de la fiscalía, de la empresa, del ingreso al complejo y en medio de la carretera central, exigiendo celeridad en las investigaciones.