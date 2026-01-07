Vivió para contarlo. Un conductor denunció que cuatro sujetos, luego de contratarlo para una carrera de Jauja a Lima, al pasar el control de conteo de Deviandes, lo cogotearon y asaltaron.

A la altura del kilómetro 122 de la carretera central, La Oroya Lima, los delincuentes le pidieron parar en la vía con el pretexto de ir al servicio higiénico. Allí lo golpearon y lo redujeron,le quitaron su billetera y celular.

Cuando estaban a punto de robar la unidad, los usuarios de la vía notaron el robo y se apresuraron en auxilio del chofer. La banda de delincuentes huyeron en un auto rojo con destino a Lima.