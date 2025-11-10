La fuerte lluvia y granizo que cayó en la zona, sumado a la velocidad con la que iba el chofer del auto de placa AWZ 606, produjo el despiste de la unidad que salió volando de la vía a la altura del Km 24 de la carretera central, en el tramo La Oroya - Lima, cerca del anexo de Huari, quedando metros del río Mantaro.

El chofer quedó atrapado entre los fierros retorcidos demorando mas de una hora para rescatarlo y aun no es identificado evacuado al hospital EsSalud La Oroya y quedó muy grave. Los ocupantes de la unidad eran una familia que se dirigían de Jauja hacia Lima.

Ellos fueron identificados como: los esposos José Ordoñez Soto (53), Pamela Ñaupari Villaruel (52) y sus hijos Favio O.Ñ. (15) y Daira O.Ñ. (13)

Primero fueron evacuados al área de emergencia del hospital y tras una evaluación todos fueron llevados a una clínica de Huancayo.