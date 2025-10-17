Demostrando que la pesca no solo es un deporte de varones, Rosmery Alcantara Zevallos fue la ganadora de II Torneo de Pesca Deportiva realizado en el marco del 71° aniversario de creación política del distrito de Santa Barbara de Carhaucayán pescando una trucha de 01 kilo 400 gramos en hermosa laguna Barrosococha anexo de Chuquikirpay a casi 5,000 m.s.n.m

Mas de 70 aficionados de la pesca de la macro región centro de las regiones de Junín, Pasco, Huánuco y Lima se hicieron presente en este dónde los participantes de distintas edades demostraron su destreza y pasión por esta tradicional actividad.

Los pescadores disfrutaron de un día lleno de naturaleza, convivencia y respeto por el medio ambiente que cada vez tiene más aficionados

El alcalde Fredy Cajachagua Baldeón agradeció la presencia de los pescadores que vienen en varios equipos quienes reconocieron la organización del evento y el potencial de este distrito para la pesca de la trucha arcoíris que crecen de manera natural en estas lagunas cerca del cielo.