En La Oroya, bajo una persistente lluvia y con resguardo policial, un grupo de 100 manifestantes que llegaron sobre todo de la selva central, realizaron una marcha por un carril de la carretera central, desde el sector de Huaynacancha a la altura del km 166 hasta el paradero de Tarma.

El transito durante todo el día fue normal en La Oroya. donde los vehículos circularon hacia la Lima y viceversa sin ningún inconveniente. Así mismo, las instituciones públicas y privadas como los mercados han atendido con normalidad a la población mientras el grueso de los pobladores de La Oroya no se plegó a la medida de lucha este miércoles.

¿Por qué La Oroya se resiste a apoyar al paro?

Para la población y dirigentes de la Ciudad Metalúrgica, esta medida no tuvo llegada ya que desde el principio no se sumó el pedido del no aislamiento de La Oroya con la construcción de la vía de evitamiento que se exigía que se incluya en la plataforma de lucha. Fue recién en la última reunión realizada en Huancayo, donde se convocó el paro, se logró incluir este pedido en un acta.

Los manifestantes que marcharon ayer en La Oroya, en su mayoría venían de otras provincias y por su reducido número no pudieron realizar su objetivo de bloquear el pase y cerrar el transito.

La subprefecta de la provincia de La Oroya, Damaris Rosas Vega informó que los manifestantes marcharon en total orden e indicaron que al terminar su marcha regresarán a sus distritos de origen. Así mismo indicaron que en los nueve distritos de la provincia se realizaron las actividades con total normalidad sin ningún contratiempo

El mismo jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero, que llegó para monitorear el paro con 150 efectivos, pasado el mediodía regresó a Huancayo dejando al comisario de La Oroya al mando de custodiar la marcha.

Sin embargo, para hoy podría cambiar el panorama de llegar más manifestantes a la ciudad.