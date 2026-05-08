El obrero Rosendo Huaytan Melchor (53), estaba buscando trabajo en una mina cuando desapareció. Luego fue encontrado en la carretera, destrozado. Varios vehículos pasaron sobre él y su cadáver terminó hecho pedazos en la morgue. Todos creían que el trabajador murió atropellado; sin embargo, la necropsia reveló que fue estrangulado y arrojado a la carretera.

Se presume que delincuentes tuvieron la macabra idea de arrojar el cuerpo de Rosendo Haytan al kilómetro 17 de la Carretera Central en horas de la noche para que los vehículos lo embistan y no pueda ser identificado, ni se determine la causa de su muerte.

Policías de carreteras de La Oroya encontraron el cadáver completamente triturado, cerca al sector de las Vegas.

La víctima Rosendo Huaytan Melchor, era natural de Cerro de Pasco, sus restos fueron internados en la morgue de Jauja, debido a la falta de médico legista en la provincia de Yauli La Oroya.

Durante la necropsia practicada por el galeno Ramiro Mendoza Rado, se confirmó que Rosendo Huaytan, murió por asfixia violenta provocado por terceras personas. Asimismo, el forense mencionó que el infortunado se defendió del atacante o agresores.

Los indicios hacen presumir que tras ser ultimado, los criminales abandonaron su cuerpo en la pista para confundirlo con un accidente de tránsito.El caso es investigado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yauli La Oroya y efectivos de investigación criminal están tras los pasos de los responsables.

La Policía y Fiscalía citarán a los amigos, conocidos, buscarán pistas para conocer dónde estuvo la víctima antes de morir.

cc