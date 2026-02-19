El segundo día de paro en La Oroya inició con la llegada de varios buses con protestantes que provenían de la selva central. Alrededor de la 1:30 de la mañana quemaron llantas y colocaron piedras en el sector de Curipata y Huaynacancha en el ingreso a La Oroya. Lo que cerró la vía por casi dos horas. Tras ello la Policía Nacional pudo liberar el pase y normalizar el tránsito en La Oroya.

Los manifestantes apostados por este lugar rápidamente tomaron la vía haciendo sentir por dos horas la medida de lucho pero luego plegándose al costado de la vía, ante la presencia de la policía.

Nuevamente, desde las 6:00 de la mañana se realizó una marcha pacífica por un carril de la carretera central.

Recuperan fuerzas

Los manifestantes se apostaron en el local comunal de Huayncancha donde durmieron y tomaron desayuno para marchar hasta el paradero de Tarma altura del Km 172.

Por su parte los miembros del comité contra el aislamiento y del comité de defensa de La Oroya, habían comunicado que se apostarían en este sector del paradero de Tarma pero, hasta las 8:00 de la mañana solo estaban un máximo de 20 dirigentes sin la población que no se pliega al paro.

Alrededor de las 8:30 de la mañana llegaron autoridades regionales -Rony Bejarano gerente de Infraestructura del GORE Junín está en Huaynacancha tratando de organizar las medidas de lucha- y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Dennys Cuba que encabeza una marcha de casi 80 a 90 trabajadores del GORE y pobladores de Huancayo, por un solo carril de la carretera central hacia La Oroya antigua tratando de convencer a la población a sumarse al paro.