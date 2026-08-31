Una tragedia enluta a una familia y genera cuestionamientos en La Oroya. José Luis Peña Romero, trabajador de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de La Oroya, falleció luego de caer por las gradas de Dos de Mayo, en circunstancias que son materia de investigación.

Según vecinos, el accidente ocurrió durante la noche, en una zona con deficiente iluminación. Además, señalaron que el trabajador habría participado previamente en un santiago donde se vendieron bebidas alcohólicas. Una de las versiones que circula es que Peña Romero habría estado bajo los efectos del alcohol; sin embargo, esta información deberá ser confirmada por las autoridades competentes.

Los pobladores fueron quienes alertaron sobre la caída y solicitaron auxilio. Sin embargo, cuestionaron el tiempo de respuesta ante la emergencia y denunciaron que el personal de Serenazgo de La Oroya no habría acudido al lugar, pese al pedido de ayuda.

Tras el accidente, Peña Romero fue trasladado al hospital de EsSalud de La Oroya. Ingresó con signos vitales, pero pese a la atención médica falleció posteriormente.

Ante lo ocurrido, los vecinos pidieron verificar las condiciones de seguridad e iluminación de las escaleras de Dos de Mayo.