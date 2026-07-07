El agente de la Policía Nacional, Antony Julio Coronel Limaymanta resultó gravemente herido tras protagonizar un violento choque en el sector de Ex Enafer Huaymanta, a la altura el km 172 de la Carretera Central, frente a la I.E José Carlos Marietegui. Un tráiler de placa de rodaje B3S 242 – ASR975, conducido por Edson Uber Vicharra Yupanqui que transportaba concentrado de mineral de Lima a Huancayo, impactó violentamente contra el auto de placa BWS-369 conducido por el policía.

Producto del choque Coronel Limaymanta resultó herido y fue llevado de emergencia al centro de salud a donde llegó su madre, Ana Limaymanta Segura. Ella narró que su hijo quien trabaja en la Comisaría de La Oroya, viajaba solo a Lima para acompañar a su padre en un tratamiento médico.

El conductor del tráiler fue llevado a la comisaría de La Oroya para las diligencias de Ley. Aparentemente en estado de ebriedad realizó una mala maniobra y chocó contra el auto. Ello está en investigación.

Pase restringido

Luego del choque ocurrido en horas de la madrugada, en la carretera quedó regado material agregado y sumado al tráiler que quedó en medio de la carretera, provocó que el pase en el lugar quedara cerrado.

Fue al promediar las 7:00 horas que se logró dar pase por un solo carril. Más tarde, alrededor de medio día se limpió la vía por completo y cientos de unidades pudieron seguir con su recorrido.