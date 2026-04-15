Un tráiler cargado con carbón se despistó y volcó la mañana de este miércoles en el sector de Vado, a la altura del kilómetro 7 de la Carretera Central, en la ruta La Oroya–Junín, cerca del distrito de Paccha.

El accidente se registró alrededor de las 9:00 a.m. en una curva pronunciada de la zona, donde presuntamente el exceso de velocidad habría originado la pérdida de control de la unidad pesada.

Tras el siniestro, el tránsito vehicular quedó congestionado, habilitándose solo un carril para el paso de los vehículos mientras se realizaban las labores de atención de la emergencia.

Según el reporte preliminar, una persona resultó herida y fue auxiliada inicialmente por efectivos de la Policía Nacional. Asimismo, personal de rescate acudió al lugar para atender la incidencia.

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