El anunciado paro regional que exigiría se continúe con el cronograma y presupuesto para la ejecución de la Nueva Carretera Central, no empezó con la fuerza señalada por el Comité Macrorregional para la NCC, sobre todo en la zona estratégica de La Oroya donde toda la madrugada el pase en la vía fue con total normalidad. Pasaron cientos de buses interprovinciales y vehículos de carga pesada

Hasta las 7:00 de la mañana el tránsito en sectores como La Oroya antigua el paradero de Tarma y Marcavalle, era con transito fluido. El mercado Santa Rosa el mayor centro de abastos de la provincia atendía ya con normalidad a la población y los conductores de las empresas de trasporte de servicio urbano e interdistrital circulaban como todos los días, al igual que los terminales de donde salen unidades hacia Huancayo y Lima

Por su parte el contingente de más de 150 efectivos que han llegado a la comisaría de La Oroya, al mando del mismo general PNP César Calero, jefe de la Región Policía Junín, fueron desplegados durante toda la madrugada en varios sectores estratégicos dando el resguardo para el transito que se da con total normalidad.

Pobladores de La Oroya han indicado que, si pobladores de Huancayo y de la selva central llegan a la ciudad y realizan el paro, se plegarían a la medida de lucha, ya que como ciudad se han visto burlados.

“Casi a la fuerza se ha considerado en la plataforma el no aislamiento de La Oroya que recién en horas de la tarde y de la noche se incluyó en los pronunciamientos en los volantes y por ello pasado las 18 horas se emito un comunicado del comité de defensa y contra el aislamiento apoyando el paro”, señalaron.

Para dirigentes y población de La Oroya, recién ahora que los necesitan les han pedido apoyo, pero cuando se pedía en reuniones en Huancayo y Lima escuchar el pedido de la ciudad nunca fue escuchado. “Nos quieren utilizar a la fuerza” culminaron

Dirigentes del comando unitario de lucha regional indicaron que las protestas y piquetes recién pasadas las 10:00 de la mañana llegarían a la ciudad y las medidas recién se darán al medio día. Se realizarían marchas y tratarían de cerrar el pase en la carretera central.

Hasta el cierre de la presente nota habían llegado algunos buses a La Oroya con manifestantes de la selva central pero no tenían la cantidad suficiente para iniciar las medidas de protesta