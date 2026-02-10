Muerte en La Oroya. Aprovechó el fin de semana para divertirse con sus amigos y cuando regresaba a su casa, bajando por el cementerio en el sector de Marcavalle, cayó en el sector 09 de Octubre. La caída fue mortal para el joven transportista que cubría la ruta La Oroya – Lima – La Oroya. El varón perdió la vida tras caer desde una altura aproximada de 5 metros.

La víctima fue identificada como Ever Quispe García natural de Chucchis, que se dirigía a su vivienda en la calle Tarma en La Oroya antigua.

De acuerdo a las primeras diligencias, el fallecido se encontraba en presunto estado de ebriedad y habría estado bajando por las gradas. En ese momento, se sentó sobre un muro, perdió el equilibrio y cayó, provocándose la muerte instantánea.

Posteriormente, el cuerpo fue encontrado por un trabajador del sector. Hasta el lugar de los hechos llegó personal de Serenazgo y agentes de la Policía Nacional para el levantamiento del cuerpo y su posterior internamiento en la morgue de la ciudad.