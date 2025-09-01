Cuando regresaba del anexo de Corpacancha en el distrito de Marcapomacocha, murió Alejandro Germán Poma Aliaga (65), que se volcó con su camioneta Toyota de placa de CSQ-499, en una trocha en la zona de Yacopoma quedando herida su esposa Rosa Quijada Amancay

El lamentable accidente ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. del sábado 30 de agosto cuando Poma Aliaga, regresaba de la fiesta patronal de Santa Rosa a su vivienda, con la camioneta nueva de su yerno marca Toyota modelo Rush color plata metálico, luego de asistir a una fiesta junto a su esposa que resultó con lesiones.

Según las primeras indagaciones, el vehículo siniestrado se despistó y el conductor quedó atrapado y aplastado por la unidad. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Huancayo, debido a que el médico legista de La Oroya se encuentra de vacaciones.