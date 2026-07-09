Un niño de 7 años que estudia en una institución educativa particular es el primer caso confirmado de sarampión en la región Junín. Ahora Diresa Junín, monitorea a los niños del aula del menor y a los familiares que estuvieron con él durante el periodo de alto contagio del virus, manifestó la integrante de Epidemiología de Diresa Junín, Ananí Basaldúa Galarza.

Contagio en su propio círculo familiar

Según la investigación del caso, acotó que el niño presentó fiebre el 29 de junio, que no bajaba ante el tratamiento. El 30 de junio acudió a su institución educativa, pese a que presentaba erupciones en la cabeza y el cuello. Cuando retornó a su casa, la erupción avanzó al tórax. Su familia lo llevó al centro de salud en el cuartel de Chilca. Allí, lo captan como caso sospechoso de sarampión, lo cual se informa al centro de salud La Libertad.

El 1 de julio le toman la muestra del hisopado y ayer confirman el caso . El niño no viajó a otro lugar pero se supo que su madre que trabaja en Lima (donde se han reportado varios casos de sarampión- como personal de salud, llega los fines de semana. Pasa el tiempo con el menor, que vive con su abuela y una tía.

Los otros contactos del niños son los compañeros del aula. Durante los 8 días de alta transmisibilidad, el menor no dejó de asistir a la institución educativa, por lo tanto la probabilidad de contagio en es alta, también vigilan a los menores que estuvieron en contacto con el escolar. El menor fue contagiado 21 días antes de presentar la erupción. A las 48 horas de confirmarse el caso, se realizó la investigación epidemiológica, la notificación, vacunación de bloqueo en la institución educativa y búsqueda de más casos a 5 manzanas a la redonda. Ninguno de los contactos evidencia síntomas.

Universitarios aislados

De otro lado, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) que viajaron a Puno, están en vigilancia y seguimiento. Los alumnos y docentes se fueron a clases virtuales. Además se coordinó con la Municipalidad de Concepción, para verificar el estado vacunal de los estudiantes que llegaron de delegaciones al concurso de bandas, donde llegaron delegaciones de Cusco y Arequipa, más no llegaron de Puno.

Explicó que si un niño es sospechoso de sarampión, no debe movilizarse ni en su casa, ni en el establecimiento de salud. Debe acudir al consultorio, donde el personal de salud le dará una mascarilla, para evitar el contagio. Allí le tomarán la muestra de sangre, le darán una ficha y será enviado a su casa para aislamiento.

El epidemiólogo Luis Huamaní, lamentó las bajas coberturas de vacunación en el país y en la región, lo cual nos pone en riesgo ante el sarampión que ya está en la región Junín. Acotó que las vacunas no hacen daño, sino al contrario protegen, por lo tanto los padres deberían abrir la puerta al personal de salud.

En Essalud

La Red Asistencial de EsSalud también ha dispuesto intensificar la vigilancia epidemiológica, disponiendo que el personal asistencial en las áreas de triaje, emergencia, pediatría y medicina general de todos los establecimientos, evalúe a cualquier paciente que presente síntomas sospechosos, sin importar su edad. Además van a garantizar la toma inmediata de muestras de sangre (suero) e hisopado nasal ante el primer contacto con un caso sospechoso.

El transporte de estas pruebas mantendrá una estricta cadena de frío para acelerar los resultados de laboratorio. El uso de mascarilla es obligatorio para ingresar a un centro de salud. EsSalud exhorta a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía en general a reforzar la cultura de prevención mediante el lavado constante de manos.

La directora de Diresa Junín, María García dijo que tienen 50 mil vacunas para proteger a la población y llegarán 12 mil más. Como parte de la intervención sanitaria, el C.S. La Libertad, informó que se realizó el aislamiento inmediato del paciente y el censo detallado de los contactos escolares directos e indirectos. Asimismo, se realizó la vacunación a los escolares.