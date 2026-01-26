La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) reportó un crecimiento sustancial de las exportaciones de cúrcuma durante el 2025.

Solo entre enero y octubre, los envíos de este producto —conocido también como palillo— alcanzaron los 8 millones de dólares; sin embargo, según Proginger (Asociación Nacional de Productores de Jengibre y Cúrcuma), al cierre del año superaron los 10 millones de dólares.

De todo el país, la región Junín (64.2 %) es la principal productora y exportadora de esta especia. La siembra y cosecha se concentran en Chanchamayo y Satipo, localidades con tierras y clima ideales.

“Es el microclima, una selva trópica con suelos arcillosos y con un pH de entre 4.5 y 6.5, lo que lo hace óptimo para tener un cultivo de buena calidad”, detalló César Cárdenas, presidente de Proginger.

El producto superó en calidad al de la India, país en el que se detectaron metales pesados; esto benefició al Perú, que incrementó sus exportaciones a Países Bajos, España, Canadá, México y EE. UU.