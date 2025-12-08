La inestabilidad del clima con días intensos de calor, granizada y hasta helada meteorológicas que se registran en el valle del Mantaro y la selva central han afectado directamente la producción en el campo.

Y es que, las zonas agrícolas de la región estarían en emergencia en plena campaña de producción agrícola de cultivos de papa, arveja, maíz y olluco. El problema crece por la disminución de agua para el riego, indicó el alcalde de Congas Antacucho en la provincia de Tarma, Gabriel Coronel.

“Si bien recién están realizando las evaluaciones preliminares, hay grandes extensiones afectadas. No solo las heladas, también la sequía está generando daños a los cultivos de pan llevar que se producen en la zona”, indicó.

“En cuanto a la sequía, hay posibilidades de llevar agua desde Maco hasta Congas, pero se requieren de unos 20 rollos de manguera y solo tenemos la mitad”, dijo la autoridad edil.

El director de la Agencia Agraria Tarma, Omar Estares Porras, indicó que se realiza la evaluación de daños en conjunto con las autoridades de sectores como Huaricolca (Congas, Tingo, Shururuyoc, Apatcanchilla, Huallquin, Huaylara), Huasahuasi (Santa Clara, San Juan, Ogobamba, San Antonio, Casca), entre otros, preliminarmente los daños superan más de 50 hectáreas por zona afectada.

Costos en mercados

De otro lado, en los mercados de Huancayo, los precios de algunos productos ya empiezan a registrar incrementos. Por ejemplo: la cebolla china está a 3 soles por atado, aumentando su precio al doble. “El ají amarillo que llega del norte, se incrementó a 12 soles y hasta 14 soles por kilo”, dijo el comerciante Carlos Morales del mercado mayorista. Amas de casa, restaurantes típicos y hasta los que expenden menú, son afectados con los precios.