Desde las dos de la madrugada, las vendedoras de emolientes y desayunos de maca, soya y quinua con manzana prepararon sus nutritivos desayunos que expenden a los comensales. Ayer, por su aniversario, las mujeres trabajadoras repartieron gratuitamente 7 mil desayunos, en el jirón Cajamarca, donde habían extensas colas de comensales.

carrera. “Nosotros atendemos a los estudiantes y trabajadores que acuden temprano a trabajar y que necesitan de un buen desayuno para empezar su jornada, aquí en los jirones Huánuco y Mantaro muchos me conocen, he visto crecer a muchos niños, que ahora son jóvenes”, dijo Noemí Espinoza.

Además repartieron la linaza con diversas hierbas aromáticas. “Aquí tenemos la linaza y la servimos con hierbas manayupa, matico y cebada, ayuda a corregir el intestino, yo tengo 68 años y estoy fuerte, no me enfermo, ya que me alimento bien. Ya tengo 42 años de experiencia, antes vendía con mi balde y me perseguían los municipales, pero ahora tengo mi puesto y sigo trabajando”, comentó Sabina Torobio Ñahui.

Angélica Subilete, expende los remedios con hierbas naturales. Su puesto de los jirones Huancas y Piura, ayer tenía una larga fila de personas que buscan el remedio a sus males y ella sabía todos los preparados. La Municipalidad de Huancayo, realizó el sorteo de diversos premios a las comerciantes.

En el distrito de Chilca, también se repartieron 10 mil desayunos e incluso las mujeres participaron de una carrera de emolienteras con carreta incluida. En el distrito de El Tambo, también se repartieron mil desayunos en el parque Bolognesi.

Las emolienteras piden que las municipalidades también las promocionen en las época de alta afluencia turística como en Semana Santa y Fiestas Patrias y pidieron ser parte de la ruta turística, ya que los turistas cuando llegan a las plazas, las comerciantes son las que les dan la bienvenida con sus nutritivos desayunos e incluso pueden preparar los mates de muña y coca para que los turistas se alivien del mal de altura.