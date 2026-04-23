Madres de familia del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) “Señor de los Milagros” protestaron en los exteriores del Gobierno Regional de Junín (GRJ) para exigir la culminación de su nueva infraestructura, tras retrasos. La presidenta de la APAFA, Mayra Ricaldi, señaló que la medida surgió al conocer la suspensión de la obra.

“Para nosotros fue una gran sorpresa, nos comunicaron que estaban suspendiendo por el tema del adicional para cámaras de seguridad e internet”, indicó, cuestionando que “los estaban paseando”, debido a constantes reprogramaciones de reuniones sin respuestas claras.

Ricaldi remarcó que la preocupación principal es la seguridad de los escolares, incluyendo la necesidad urgente de un cerco perimétrico. “Nuestros hijos son niños con discapacidad, ellos escapan, no hablan, por eso es esencial que haya seguridad”, afirmó, precisando que son unos 120 estudiantes afectados.

Mary de la Cruz también expresó su preocupación. “Los niños tienen Síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo, estamos casi un año en un local de contingencia y están hacinados”, afirmó.

Acuerdo. Tras la reunión, el GRJ informó que la obra tiene un avance del 80.28% y será culminada en un plazo aproximado de 45 días, estimándose su entrega en junio. Entre los acuerdos figura la implementación de cámaras de videovigilancia, la construcción de muros de contención y la conformación de una comisión con la UGEL Huancayo para verificar la infraestructura. Mientras, los estudiantes continúan en un local alquilado.