La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui logró tres años de pena suspendida contra el obrero Moisés Bendezú Berrocal (23), culpable de receptación agravada por tener un celular robado. Las evidencias demostraron que el procesado tenía el equipo móvil a sabiendas de su procedencia ilegal.

Según la tesis fiscal, el hecho ocurrió el 14 de julio de 2026. El ciudadano Hans G. B. (25) salió de un local en Pichanaqui y tomó un mototaxi hacia su casa. Sin embargo, el chofer desvió la ruta pactada a una zona desolada, donde subieron de forma violenta sus cómplices.

Los malhechores golpearon a la víctima para despojarla de su teléfono de marca Honor. Tras el asalto, el afectado acudió a la comisaría a denunciar el hecho. El caso pasó a manos del Ministerio Público para identificar a los asaltantes y receptadores del móvil.

El 17 de agosto de 2026, la Policía Nacional ejecutó un operativo sorpresa en el distrito. Durante la acción policial intervinieron a Moisés Bendezú Berrocal. Al realizarle el registro de ley, las fuerzas del orden descubrieron que poseía el dispositivo robado.

Los agentes consultaron Osiptel y de inmediato verificaron que el equipo figuraba con alerta de robo. Por tal motivo, el sujeto quedó detenido y fue puesto a disposición de las autoridades.