El excongresista Yonhy Lescano Ancieta estuvo en Huancayo e informó que encabeza el partido Verdad y Honradez y está interesado en una alianza con la organización política Cooperación Popular. Asimismo, arremetió contra las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, también se refirió sobre Acción Popular, y su plan de gobierno en el marco de las elecciones generales 2026.

Crítico

“El Congreso está manejado por delincuentes y lo vuelvo a ratificar”, dijo. Esto por la presunta red de prostitución, el buffet millonario, entre otros escándalos y denuncias. “Hay que tener cuidado con las mafias que están en el poder. Hay grupos delincuenciales que manejan el Perú, y están preparando un fraude el 2026, quieren que un partido de la derecha gane, y quieren a Keiko Fujimori. Es muy delicada la situación del país”, señaló.

Respecto al Ejecutivo, que está liderado por la presidenta Dina Boluarte, Lescano Ancieta, dijo que es lo mismo que el Congreso. “Tiene ministros como Julio Demartini (ya no está en el cargo), Juan José Santiváñez (ministro del Interior), y Morgan Quero (ministro de Educación), esos señores son patéticos y son personas que no le hacen bien al Perú”, sostuvo.

Recordó los escándalos en los que se ha visto envuelta la presidenta del país. “Ella, en coordinación con sus socios, saca leyes en contra del Perú y a favor de los corruptos (...). Estos señores son tan cínicos, Boluarte dice que dejará la valla muy alta, está viviendo en otro mundo. La señora tiene mucho que responder, al igual que los parlamentarios, no tienen vergüenza por las polémicas”, refirió.

Actualmente, de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hay 42 partidos políticos inscritos. “Prefiero que haya tantos candidatos, que esos 6 u 7 partidos, que según los fiscales son organizaciones criminales y sus líderes, están enjuiciados. Hay candidatos que quieren hacer política decente, pero hay ‘topos’ como Phillip Butters que es fujimorista, Hernando de Soto que es fujimorista y Carlos Álvarez que es fujimorista. No dejemos que otro improvisado asuma el poder; Pedro Castillo no estaba preparado para gobernar, había mucha improvisación y la mafia se lo trajo abajo en un año y medio”, sostuvo.

Acción Popular

En el 2023, Lescano Ancieta renunció a Acción Popular, fundado por el expresidente Fernando Belaúnde. “A mí me elige el 70 % de militantes del Perú de Acción Popular para ser candidato presidencial (en el 2021), y a los candidatos al Congreso, también los eligen los militantes de cada región”, detalló.

Además, recordó que, tras su paso como candidato presidencial, pudo conseguir 16 curules en el Congreso de la República. “Muchos de los que ahora están en el Congreso han sido elegidos por arrastre, por el trabajo de la plancha presidencial. Yo no los elegí, sino el partido. Yo, luego de las elecciones, los reuní y les dije para trabajar por el partido y por el Perú, pero José Arriola (congresista de Lima) y Darwin Espinoza (congresista de Áncash) me dijeron que yo no los representaba. Ellos han traicionado a la plancha presidencial, al plan de gobierno y al partido”, manifestó.

El exlegislador dijo que los parlamentarios de Acción Popular se han unido a la derecha y votan en alianza con el fujimorismo. “Yo me siento traicionado, el Perú ha sido traicionado y el partido ha sido traicionado”, precisó. Sobre el congresista por Junín, Ilich López, también lo calificó de traidor. “Todos ellos han traicionado, excepto el congresista Carlos Zevallos”, precisó. Para él, el partido se está hundiendo más y tiene pactos con la derecha bruta y achorada.

Sombras

“Vladimir Cerrón y Vladimiro Montesinos están detrás del gobierno. Al líder de Perú Libre no lo pueden ubicar, tiene un aparato de inteligencia mejor que de la PNP, que no lo pueden atrapar, él está protegido por Juan José Santiváñez (ministro del Interior) y compañía. Claro que hay un pacto entre Dina Boluarte y Vladimir Cerrón, solo se hacen a los que pelean. Cerrón es parte de este pacto negro que tiene el Perú y está malogrando al país”, remarcó.

Plan de gobierno

Ahora, de cara a las elecciones generales, municipales y regionales del 2026, el político lidera el partido Verdad y Honradez, que busca una alianza, el partido político Cooperación Popular, con el cual se perfila como candidato presidencial. “Para elegir a los próximos candidatos, se revisarán las hojas de vida, tiene que haber compromiso y lealtad con quienes serán los candidatos de la plancha presidencial y con el plan de gobierno y línea política”, reiteró.

Añadió que, si hay personas interesadas en la política, debería ser para servir y no servirse. Finalmente, Lescano dio a conocer que su plan de gobierno está priorizando la seguridad ciudadana, la educación, la salud, la industrialización del campo y las carreteras. “He venido por la carretera de Ayacucho a Huancayo y es una vía peligrosa, es una trampa mortal. Los gobernadores regionales y nacionales están tranquilos, cada día quien usa esa carretera está en peligro inminente de muerte”, dijo.

Pidió a los electores a darle sus votos a candidatos con trayectoria y no a los ‘topos’ que aparecen como nueva alternativa, pero son cercanos a los partidos de la derecha que le hacen mucho daño al país.

