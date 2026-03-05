El candidato presidencial Jhonny Lescano, del partido Cooperación Popular, llegó a la ciudad de Huancayo y anunció que realizará una serie de visitas a distritos, mercados y localidades de la selva central como parte de sus actividades políticas en la región Junín.

Durante su pronunciamiento, el excongresista señaló que dentro de sus propuestas para la región figuran mejoras en el sector transporte, el impulso a la construcción de una nueva Carretera Central, así como el fortalecimiento de la agricultura y la ganadería.

Lescano también se refirió a la candidatura de Vladimir Cerrón, actualmente prófugo de la justicia, a la que calificó como “un desastre”. En ese sentido, cuestionó que busque postular a la presidencia mientras mantiene procesos pendientes con la justicia.

“¿Cómo puede ser candidato a la presidencia si es un fugado de la justicia?”, expresó el candidato, al considerar que cualquier aspirante a un cargo público primero debe responder ante el sistema judicial por las imputaciones en su contra.

Asimismo, sostuvo que Cerrón forma parte de lo que denominó un “pacto mafioso” que, según afirmó, influye en la política nacional.