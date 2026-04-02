Decenas de viviendas fueron construidas muy cerca de la reserva turística de Torre Torre, en Huancayo, a pesar de que esta área, fue declarada intangible por la comuna provincial. De avanzar con las edificaciones, se podría poner en riesgo uno de los atractivos naturales de la Ciudad Incontrastable.

Hace casi cuatro décadas, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) declaró como zona turística el sector de Torre Torre, que se encuentra entre la Cooperativa Santa Isabel y la junta vecinal de Cerrito de la Libertad; sin embargo, el crecimiento demográfico, viene reduciendo este espacio natural con la construcción de predios.

“Es en la gestión del señor Pedro Morales, hablamos de los años 1990, cuando se ha declarado como zona turística y paisajística, desde entonces se realizan campañas de sensibilización y limpieza”, manifestó personal de la Unidad de Turismo, de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la MPH, Edson Piñas Samaniego.

El nombre Torre Torre, es por las formaciones que se tiene en el terreno, causado por la erosión y lluvias que cayeron en el valle del Mantaro.

“Se ha declarado zona intangible, pero se está evidenciando que en la parte periférica se han construido viviendas. Todavía se está sincerando sobre el área real de Torre Torre y si las construcciones están dentro se tendría que erradicarlos”, acotó el edil.