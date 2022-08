Antauro Humala, dejó la cárcel Ancón II, un año y siete meses antes de cumplir su condena de 19 años de cárcel por rebelión y asesinato de cuatro policías en el 2005, cuando intentó forzar la renuncia del expresidente, Alejandro Toledo. Ello causó polémica y agudiza la inestabilidad política, aquí políticos dan a conocer su evaluación de está inesperada liberación.

Favores políticos

El congresista David Jiménez señaló que, “la liberación del díscolo Antauro Humala, es producto del canje de favores del presidente Castillo, para agudizar la confrontación social en el país y desviar la atención sobre la entraña corrupta del Gobierno y ante la inminente prisión preventiva del entorno de la organización criminal familiar”.

La exministra Nidia Vílchez remarcó que, no es casualidad la salida de Antauro Humala. “Es muy conveniente para el presidente tener un actor político que tendrá que pagar ese favor. Cumplirá el rol de azuzador para así complementar lo que hace el premier y sus ministros, el propósito es la desestabilización y tener la justificación de que la única salida sea instaurar una asamblea constituyente que no tiene los votos en el Congreso”, sostuvo. Añadió que, definitivamente estamos en una crisis política, económica y social. “Qué casualidad que salga ahora, cuando el entorno familiar del presidente está siendo investigado por presuntos actos de corrupción, funciona también como un distractivo”, dijo.

Representa un peligro

El alcalde de El Tambo, Carlo Curisinche refirió que, Antauro Humala salió por beneficios regulados por el sistema legal peruano, sin posibilidad de que haya sido beneficiado de manera extrajudicial. Pero desde el punto de vista político, representará un peligro si siguen las discusiones sin sustento entre el Ejecutivo y Legislativo. “Es una persona con ideología extremista, lo que me preocupa es que Pedro Castillo ganó porque prometió reformas estructurales en beneficio de la población excluida, pero no cumple. Humala retomará esa predica de reivindicación de derechos de la población e irá contra el sistema democrático”, comentó. Agregó que, es una persona que quiere reformar el Estado ejerciendo la violencia y no utilizando los mecanismos democráticos. “En el Congreso sumarían votos para tomar decisiones importantes para el país y pensando en solucionar los problemas”, remarcó.

Moderado

Para el congresista Edgard Reymundo, Antauro Humala ha salido en medio de una situación política que se encuentra colisionada. “Incluso se ha pronunciado, y tiene el mensaje de que se vayan todos que representa el hartazgo de la población. El Congreso quiere vacar al presidente o que renuncie y seguirán con las denuncias constitucionales, incluso que Dina Boluarte deje el cargo para que asuma la presidente del Congreso”, dijo. Añadió que, “el rol que cumplirá ya lo adelantó y sintoniza con la propuesta de que se vayan todos y haya nuevas elecciones, pero para que no se repita la misma historia, hay que poner reglas claras y evitar que el recambio sea más de lo mismo y que en consecuencia traiga la defensa de la institucionalidad y gobernabilidad”.