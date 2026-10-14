Tras confirmarse que Arnoldo Mallma, de Alianza para el Progreso (APP), y Fernando Orihuela, de Podemos Perú, disputarán la gobernación regional de Junín, los excandidatos y dirigentes políticos comienzan a definir sus posiciones frente a la segunda vuelta, prevista para el 6 de diciembre.

Las posiciones

En la primera vuelta, Orihuela obtuvo 196.029 votos, equivalentes al 29,017 % de los votos válidos, mientras que Mallma alcanzó 182.877 votos, que representan el 27,070 %. Ambos quedaron por debajo del 30 % requerido para ganar en primera vuelta, por lo que deberán enfrentarse nuevamente en las urnas.

Uno de los excandidatos que aún no define su posición es José Miguel Álvarez, de Acción Popular, quien señaló que se produjeron acercamientos con los entornos de ambos postulantes, pero todavía no se concretó una reunión presencial con alguno de ellos.

Álvarez sostuvo que aún no existe una decisión oficial de su partido sobre a quién respaldar. Explicó que adoptar una posición institucional resulta complicado debido a las directrices nacionales de Acción Popular y señaló que una eventual decisión personal debe distinguirse de la postura partidaria.

Por su parte, Juan Mael Palomino, de Juntos por el Perú, condicionó un posible respaldo a la incorporación de propuestas concretas en los planes de gobierno. Entre ellas mencionó la construcción de un hospital de alta complejidad para Junín y la implementación de dos programas Procompite, uno social y otro rural, orientados a combatir la informalidad y reducir la pobreza.

Palomino confirmó que conversó con ambos candidatos, pero descartó acuerdos basados únicamente en compromisos políticos. Según indicó, Orihuela mostró mayor apertura inicial para evaluar sus planteamientos, mientras que Mallma tuvo una respuesta menos definida. El dirigente espera que los candidatos consideren estas propuestas antes de avanzar en nuevas conversaciones.

En tanto, César Merea Tello, de Batalla Perú, anunció que no respaldará a ninguno de los dos aspirantes. Aclaró que sus anteriores declaraciones de felicitación fueron realizadas tras conocerse los resultados a boca de urna y que, según manifestó, posteriormente fueron difundidas fuera de contexto.

Merea Tello afirmó que se reunió con ambos candidatos, escuchó sus planteamientos y ninguno lo convenció de otorgarle su respaldo. Asimismo, señaló que permitirá que los integrantes de los grupos que lo acompañaron decidan libremente su voto. También cuestionó que la campaña esté centrada en la búsqueda de alianzas políticas, en lugar de promover debates sobre las propuestas para la región.

Por otro lado, según commandos internos de Renovación Popular, Dimas Aliaga estaría invitando a los militantes de su organización a sumarse a la campaña de Arnoldo Mallma, de Alianza para el Progreso. Aunque el mismo candidato negó haber decido el respaldo hacia Mallma, argumentando que no tiene apuro para emitir su desicion la misma que dará a conocer proximamente.