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Durante una hora una bebé de 11 meses con un cuadro grave de neumonía, que fue evacuada desde el hospital de Junín, esperó por atención en una ambulancia en la puerta del servicio de emergencia del hospital El Carmen, porque no había camas y los médicos atendían otro caso grave.

Su madre, la campesina Yovana Arroyo Malpartida (36) lloró durante este tiempo implorando atención. Y la primera barrera con la que chocó fue un vigilante que en cuatro oportunidades le tiró la puerta en la cara.

testimonio. “Mi bebé Ayleth no podía respirar. Aquí llegamos a las 5 de la mañana, el personal de seguridad me cerró la puerta durante cuatro veces, mi bebita estaba mal y luego de una hora recién la ingresaron por emergencia y está en una camilla, no hay camas. Dicen que van a colocarle un ventilador de adulto”, relató Yovana Arroyo.

En la ambulancia, las enfermeras que la trajeron hacían denodados esfuerzos por mantener con vida a la bebé, luego de expresar su queja e informar a la Diresa Junín, recién permitieron su ingreso.

El director del hospital El Carmen, Christian Matamoros respondió que nadie merece una atención inadecuada y en 4 días se realizará una investigación profunda de los hechos, desde que llega el paciente hasta que ingresa al hospital. Además, habrá una pericia para revisar las cámaras. “Si hay una demora, como director, es mi deber hacer una adecuada investigación y en caso encontrar responsables los vamos a sancionar, todo está registrado inclusive en cámaras de seguridad”, acotó.

Además, indicó que si hay una presunta negligencia, no puede involucrar a todo el personal que atendió al paciente, porque eso buscan determinar donde existió la demora y, en caso de responsabilidad, imponer las sanciones correspondientes.

Cuando recibió la versión preliminar de los médicos del servicio de emergencia, estos le mencionaron que había otro caso en Shock Trauma que atendían, por eso demoró la atención a la bebé con neumonía. Que luego de estar una hora afuera esperando atención, fue ingresada en Shock Trauma del servicios de emergencia, mientras conseguían ventilador mecánico.

Ayer, los ventiladores mecánicos estaban ocupados en la UCI Pediátrica que tiene 6 camas y tuvieron que disponer de un ventilador mecánico, disponible en la Unidad de Cuidados Intensivos Materna.

En el trayecto de Junín hacia Huancayo, la ambulancia hizo una parada en el hospital Alberto Hurtado Abadía de EsSalud en La Oroya, para que los médicos le acomodarán el tubo que le daba ventilación a la bebé, ya que su condición era grave y requería urgente asistencia pero luego continuó su trayecto a Huancayo, el viaje desde Junín habría demorado hasta 4 horas en promedio.

Según mencionó Yovana Arroyo, en Junín la llevó al centro de salud de Carhuamayo, donde le dieron amoxicilina y paracetamol, la mañana del jueves y luego en la noche se puso mal, no podía respirar y por eso traslado a su bebé hasta el hospital de Junín.

El director Cristhian Matamoros, señaló que en la época del friaje la ocupación de camas se incrementa y requieren con urgencia que el desembalse de pacientes sea atendido en el hospital La Libertad que tiene 30 camas y ya contrató médicos especialistas y personal de enfermería, pero esto al parecer no se concreta todavía.