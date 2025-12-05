Exactamente en el centro poblado Unión Capiri cerca a la comunidad nativa de Yavirironi, parte de la plataforma vial que conecta a los distritos de Río Negro (Satipo) y Pichanaqui (Chanchamayo), desapareció, dejando una delgada capa de apenas unos centímetros de espesor.

El riachuelo que pasaba por debajo de la pista, creció con las lluvias y poco a poco fue carcomiendo la base de la plataforma, hasta que parte de esta, en ambos lados, cayó, dejando apenas un par de delgados metros.

Unidades grandes como buses de pasajeros y camiones de carga no pueden pasar.

Para que si lo hagan motocicletas, mototaxis y una que otra camioneta (vacíos, sin pasajeros ni carga alguna), los pobladores trataron de reforzar lo que queda de vía, con maderas. Sin embargo, la plataforma restante podría terminar por caer completamente por el peso de los vehículos.

Para continuar su viaje, los pasajeros de los buses de transporte público debían bajar de las unidades y pasar el tramo a pie.

Hasta la zona llegó Jordy Sinche de la oficina de Defensa Civil de Río Negro quien señaló que se trata de una vía nacional que debía ser atendida por Provías. Indicó que ellos también son perjudicados, ya que maquinarias que debían ir a lugares críticos donde hay derrumbes , no podían llegar.

“Por las lluvias en la cuenca tres tenemos de 7 a 8 centros poblados incomunicados, en la cuenca 5 hay 12 poblados incomunicados igual en las cuencas 2 y 1 a donde han ido maquinarias“, señaló.

Vía conecta Lima y Huancayo con Satipo, Atalaya y otras zonas de selva central. Defensa Civil aseguró que llevarían material agregado para reforzar el lugar.