La repentina partida del fondista Hugo Gavino Salazar conmocionó a autoridades, atletas y demás personas en Huancayo que llegaron a conocer al fundador de la Maratón Internacional de Los Andes, así como el eje del atletismo en el Perú. Uno de los primeros en pronunciarse fue el ex alcalde de Huancayo, Pedro Morales Mansilla.

“Amigos, la ingrata noticia de la partida física de Hugo Gavino Salazar, amigo, correligionario, noble colaborador en mis gestiones de alcalde para el rescate de la Maratón de Los Andes, deportista ejemplar y orgullo del fondísmo huanca, me entristece profundamente, me ha ‘golpeado’ anímicamente, tenía la esperanza y pensé que se recuperaría del mal que lo aquejaba. Desgraciadamente no fue así”, escribió la ex autoridad.

Como lo describió Morales, Gavino, era conocido por su amor por el deporte, sobre todo el atletismo y se convirtió en eje de los demás fondistas que hicieron quedar el nombre de Perú en alto en las Olimpiadas y Juegos Panamericanos.

“En los años 70′, 80′ y 90′ representaba al Perú en las competencias internacionales. Gracias a él (Hugo Gavino), que impulsó la Maratón de los Andes, llegaron deportistas de alto nivel como Juan José Castillo, Miguel Mallqui, Hugo Paucar, Constantino León, mi persona, Canchanya, Cristhian Pachecho, Inés Melchor, Gladys Tejeda y otros”, dijo el ex fondista, Raúl Pacheco.

Los periodistas que dieron cobertura los logros deportivos de Gavino, lo recuerdan como un atleta de excelencia. Ganador indiscutible de las tres primeras ediciones de la Maratón Internacional de Los Andes en los años 1984, 1985 y 1986, donde la distancia que se corría era superior a los 43 kilómetros.

Por esa potencia, fue bautizado con el apodo de “Locomotora Wanca”, por todo el potencial que mostraba.

“Era un tipo muy sencillo y noble. Como regidor de Huancayo se preocupó por el deporte y en dar apoyo a los jóvenes que incursionaban en el fondismo”, contó el periodista Gustavo Allca. Gavino además fue promotor del instituto pedagógico Kenneth Cooper, en Huancayo, donde otorgaba becas a los deportistas que lo solicitaban.