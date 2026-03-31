Detenciones. Agentes de la comisaría de San Jerónimo, realizaron un operativo en la Carretera Central, logrando la intervención de un vehículo que presentaba presuntas irregularidades en su placa de rodaje.

Durante la intervención, se detuvo la unidad de marca Shineray, modelo X30, color plata titanio, con placa CDI-691, que notablemente era de fabricación artesanal.

El auto era conducida por Diego (32), y en el asiente del copiloto estaba André (21), quienes serían parte de la banda delincuencial “Los Depredadores del Parque Automotor”, ya que el automotor fue identificado como parte de un acto delictivo relacionado al hurto de autopartes ocurrido el 19 de noviembre de 2025 en la provincia de Jauja.

Además los ocupantes registrarían antecedentes policiales por presuntos delitos de tentativa de robo en el año 2021 y robo agravado en el año 2022, ambos ocurridos en la provincia de Huancavelica.

En Chilca Juan S.Ll.(38), fue detenido por conducir un auto de placa AJA-046, que también era adulterada.

Otro de los detenidos es Yobert Q.F.(30), quien conducía un vehículo, por El Tambo, con una licencia falsificada.