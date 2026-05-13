Cuando Luis Pablo Garcia Hidalgo (26), no le respondía las llamadas, su madre Charito Hidalgo, tuvo un mal presentimiento. Al indagar por el mayor de sus 5 hijos, supo que Luis, quien trabajaba en la mina Cerro Lindo de Chincha, fue a Huancayo y salió a la discoteca. El joven padre y sus 2 compañeros, cayeron en manos de “Los Lechuceros del Centro”.

Las horas pasaron y el técnico en mecánica automotriz y estudiante de ingeniería no aparecía desde el 30 de mayo de 2025.

La mamá denunció la desaparición el 2 de agosto. Poco después cuando estaba en la comisaría de Chupaca, pidiendo ayuda para buscarlo, llegó la terrible noticia, el cadáver de un varón fue encontrado en el canal del anexo de Roncha.

Víctimas

El cuerpo sin vida era de Luis García, los delincuentes le robaron sus dos celulares, se vaciaron el dinero de sus cuentas y solo le dejaron la llave de su casa en el bolsillo. Sus dos amigos también fueron desvalijados; les robaron más de 10 mil soles, luego que abordaran un taxi en la puerta del local Mr. Juerga.

“Lo dejaron por dos días en el local, al parecer pensaron que estaba muerto, luego planearon enterrarlo, al final lo botaron al riachuelo”, refirió un agente. Este 8 de abril, Luis García, iba a cumplir 27 años, deja huérfana a su hija Alessia (03). Su novia, Andrea Ataucusi lo recuerda con amor y clama justicia.

“Me quitaron a mi hijo, deben ir a la cárcel, por favor que no los liberen”, pidió la madre, llorando.