La candidata a la Cámara de Diputados, Lucy Pilar Suasnabar Apolinario, va con el número 4 del partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú, mejor conocido por sus siglas FREPAP.

Es huancaína de nacimiento y busca un acercamiento de los pequeños agricultores con oportunidades técnico profesionales, a través de las universidades, también considera que una de las formas de lucha contra la corrupción, es quitar los títulos universitarios o técnicos a quienes hayan incurrido en este delito.

Si nos comenta un resumen de su trayectoria.

Cursé estudios en el Instituto Continental, en contabilidad pero por equis motivos no llegué a graduarme, pero me incliné a ser una persona emprendedora. La verdad me gusta bastante el negocio y por ello conozco la realidad de muchos de mis hermanos que es esforzarse el día a día para salir adelante pero orgullosa porque vengo de una familia emprendedora. Por eso, si me dieran o si me dan la oportunidadhermanos de la ciudad Incontrastable, ya conociendo la necesidad de todo el pueblo, me gustaría impulsar leyes para mejores oportunidades, mejores condiciones, he sido consciente de la realidad que vive nuestro pueblo. No soy nueva en eso. Es cierto que quizás no cuento con un título profesional pero sí cuento con la experiencia que se vive el día a día.

¿Qué proyectos de ley propone como diputada?

Sabemos bien que la región Junín es casi 80% agricultura. Podemos ser potencia, mi primer proyecto de ley es una de asociatividad agrícola.

Este proyecto va dirigido a los pequeños agricultores donde ellos puedan asegurar tener un mercado donde no les regateen el precio, donde puedan acomodar todo su producto, venta directa sin terceros.

Primero tenemos que buscar quienes son las personas ahí, los agricultores, los pequeños, quienes necesitan unirse, que crear estas cooperativas. Sabemos que hay programas que nos pueden apoyar, buscar mercados, iniciaremos con distritales, provinciales, mercado nacional.

Voy a trabajar con otro proyecto que se llama ley que regula la participación de universidades nacionales y privadas en el sector agrícola y ganadero. Vamos a hacer que los alumnos que estén ahí preparándose se vinculen junto con las comunidades para que estos profesionales puedan brindar apoyo para que ellos puedan mejorar su producto, puedan desarrollarse en ese ámbito.

Lucha contra la corrupción.

Tenemos también una reforma del Código Penal para “Mejorar la acción y disuasión contra control social de las penas accesorias y complementarias”, ¿de qué trata esto? Permitirá que todos los funcionarios públicos con delitos de corrupción serán inhabilitados en su función pública y anulación de su título universitario por la SUNEDU. Hay que ser más radicales, porque robar a todo un pueblo, estamos hundiendo en crisis y miseria nuestro país. Un país que es sumamente productivo.

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